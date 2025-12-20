«Шанхайские Драконы» объявили об уходе нападающего Райана Спунера

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и нападающий Райан Спунер расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Канадский форвард пополнил состав «Шанхайских Драконов» в августе 2025 года. В нынешнем сезоне Спунер провёл 31 матч, в котором отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Всего на счету 33-летнего хоккеиста 367 игр в КХЛ и 291 (86+205) очко. Райан выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Автомобилист» и «Авангард».