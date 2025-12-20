Скидки
Илья Ковальчук произвёл символическое вбрасывание перед игрой СКА — «Спартак»

Комментарии

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук произвёл символическое вбрасывание перед матчем СКА — «Спартак». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. СКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

Это вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее был «Спартак» со счётом 3:1. СКА располагается на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 43 очками. «Спартак» с 40 очками занимает восьмое место в таблице Запада. Регулярный сезон КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

