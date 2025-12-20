Скидки
Тринеев — о прозвище Богдан Кросби: в «Вашингтоне» дали 87-й номер, и пошли шутки

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев рассказал о своём прозвище Богдан Кросби.

— Так получилось. Когда я пришёл в «Вашингтон», взял 88-й номер — такой же, какой был в «Динамо». Просто решил не менять. Позже в команду пришёл возрастной игрок, который уже выступал в НХЛ, и он забрал себе 88-й. Мне дали 87-й. Поскольку я молодой, особо выбирать или что-то менять не мог, решил оставить. А дальше уже пошли шутки — 87-й номер, вот и Богдан Кросби.

— Получается, прозвище за вами закрепилось?
— Надеюсь, что нет (смеётся). Но пока я Богдан Кросби.

— Сидни Кросби можно назвать одним из ваших любимых игроков?
— В детстве — да, следил за ним, не буду скрывать, но чаще всего, конечно, следил за русскими ребятами, – приводит слова Тринеева «Спорт-Экспресс».

Материалы по теме
Овечкин подшутил над Тринеевым перед его дебютом за «Вашингтон», упомянув Кросби
