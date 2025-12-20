Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и заявил, что казанский клуб победил заслуженно.

– Было хорошее движение, неплохо играли в обороне. Было видно, что ребята заряжены, но соперник был поудачливее и заслуженно победил. Голову пеплом не посыпаем, впереди два матча с «Амуром». Короткая память, двигаемся дальше.

– Что не получилось у «Салавата» в атаке? Возможно, где-то не хватило более простых решений?

– Не хватило забить одного гола в равных составах.

– «Салават» много блокирует, но можно ли сказать, что сегодня этого не хватило?

– Первая шайба – был рикошет. Вторая отскочила.

– «Салават» за два месяца забросил лишь дважды больше трёх шайб. Почему такой спад результативности?

– Мы работаем над этим.

– Когда вернётся Шелдон Ремпал?

– Планируем, что на следующей неделе, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».