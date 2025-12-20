Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и заявил, что казанский клуб победил заслуженно.
– Было хорошее движение, неплохо играли в обороне. Было видно, что ребята заряжены, но соперник был поудачливее и заслуженно победил. Голову пеплом не посыпаем, впереди два матча с «Амуром». Короткая память, двигаемся дальше.
– Что не получилось у «Салавата» в атаке? Возможно, где-то не хватило более простых решений?
– Не хватило забить одного гола в равных составах.
– «Салават» много блокирует, но можно ли сказать, что сегодня этого не хватило?
– Первая шайба – был рикошет. Вторая отскочила.
– «Салават» за два месяца забросил лишь дважды больше трёх шайб. Почему такой спад результативности?
– Мы работаем над этим.
– Когда вернётся Шелдон Ремпал?
– Планируем, что на следующей неделе, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 20 декабря 2025
-
18:22
-
18:04
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:50
-
16:36
-
16:14
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:01
-
14:46
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:20
-
13:01
-
12:37
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:48Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:15