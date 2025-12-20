Скидки
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
16:45 Мск
Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и заявил, что казанский клуб победил заслуженно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

– Было хорошее движение, неплохо играли в обороне. Было видно, что ребята заряжены, но соперник был поудачливее и заслуженно победил. Голову пеплом не посыпаем, впереди два матча с «Амуром». Короткая память, двигаемся дальше.

– Что не получилось у «Салавата» в атаке? Возможно, где-то не хватило более простых решений?
– Не хватило забить одного гола в равных составах.

– «Салават» много блокирует, но можно ли сказать, что сегодня этого не хватило?
– Первая шайба – был рикошет. Вторая отскочила.

– «Салават» за два месяца забросил лишь дважды больше трёх шайб. Почему такой спад результативности?
– Мы работаем над этим.

– Когда вернётся Шелдон Ремпал?
– Планируем, что на следующей неделе, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»
