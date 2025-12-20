Скидки
Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Ефремов: бились до конца, было видно, что команда заряжена

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:2) и высказался о графике уфимской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

– Тяжёлый матч, много эмоций, накал страстей. Все ребята старались, выкладывались на полную. Нужно реализовывать большинство, стараться побольше забивать, потому что большую часть матча мы с нулём [заброшенных шайб], в этом компоненте надо добавлять. А так, бились до конца, было видно, что команда заряжена.

– Три матча через день. Насколько тяжело играть в таком графике?
– Такой календарь, мы не жалуемся. Матчи через день, но лучше играть, чем тренироваться. Все ребята готовы, у нас грамотно работает тренерский штаб, медицинский персонал. Ребята успевают восстанавливаться, всё в порядке.

– Что позитивного можно вынести из этого матча?
– Выделю из позитивного, что команда заряжена, все ребята были неуступчивы и бились до конца. Мы создавали моменты. Видно, что команда играет, — приводит слова Ефремова пресс-служба «Салавата Юлаева».

