Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

– Провели в поездке два матча, похожие по сюжету – первыми забивали, упускали много возможностей, чтобы увеличить отрыв в счёте, допускали ошибки и удаления, которые давали сопернику шансы. Сегодня ребята правильно отреагировали на предыдущий матч, провели хорошую игру и победили. Важная командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Тимур Билялов сильно расстроился, когда пропустил за 15 секунд до конца встречи? Вроде бы победа, но он как будто переживал – лежал на льду.
– Да нет, не расстроился. Он провёл хороший матч, так бывает – потеряли концентрацию, с пятака пропустили гол. Тимур у нас уравновешенный игрок, никаких проблем, никаких волнений за него у меня нет.

– Вам не показалось, что причина победы скорее в том, как вы сдерживали соперника, чем во вратаре?
– Мы всегда ребятам говорим, что важно отталкиваться от своего текущего состояния. У нас третий матч через день, ещё и выезд. Нужно чётко понимать, что мы сегодня можем и исключать неоправданный риск. Сегодня у нас это получилось, поэтому добились победы.

– Разница с казанским матчем была очень большой – там 6:3, сегодня меньше шайб. С чем это связано?
– Все наши матчи проходят эмоционально, в упорной борьбе. Сегодня и вратари сыграли очень надёжно, и команды, возможно, чуть закрылись. Потому что обоюдоострой игры не было сегодня, больше внимания уделяли обороне.

– Что стало ключевым моментом в игре?
– В первую очередь это характер. Ребята играли самоотверженно и дисциплинированно, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android