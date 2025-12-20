Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Провели в поездке два матча, похожие по сюжету – первыми забивали, упускали много возможностей, чтобы увеличить отрыв в счёте, допускали ошибки и удаления, которые давали сопернику шансы. Сегодня ребята правильно отреагировали на предыдущий матч, провели хорошую игру и победили. Важная командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Тимур Билялов сильно расстроился, когда пропустил за 15 секунд до конца встречи? Вроде бы победа, но он как будто переживал – лежал на льду.

– Да нет, не расстроился. Он провёл хороший матч, так бывает – потеряли концентрацию, с пятака пропустили гол. Тимур у нас уравновешенный игрок, никаких проблем, никаких волнений за него у меня нет.

– Вам не показалось, что причина победы скорее в том, как вы сдерживали соперника, чем во вратаре?

– Мы всегда ребятам говорим, что важно отталкиваться от своего текущего состояния. У нас третий матч через день, ещё и выезд. Нужно чётко понимать, что мы сегодня можем и исключать неоправданный риск. Сегодня у нас это получилось, поэтому добились победы.

– Разница с казанским матчем была очень большой – там 6:3, сегодня меньше шайб. С чем это связано?

– Все наши матчи проходят эмоционально, в упорной борьбе. Сегодня и вратари сыграли очень надёжно, и команды, возможно, чуть закрылись. Потому что обоюдоострой игры не было сегодня, больше внимания уделяли обороне.

– Что стало ключевым моментом в игре?

– В первую очередь это характер. Ребята играли самоотверженно и дисциплинированно, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».