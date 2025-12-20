Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» объяснил отсутствие Яшкина и Денисенко в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» объяснил отсутствие Яшкина и Денисенко в матче с «Салаватом»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос об отсутствии нападающих команды Дмитрия Яшкина и Григория Денисенко в составе на игру с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

– Почему сегодня не играли Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко?
– Я не раз объяснял наши принципы определения состава. Мы смотрим и физическое состояние ребят, и эмоциональное, разбираем игры. Отталкиваемся от этого, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

На данный момент «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка и занимает девятое место на Востоке.

Материалы по теме
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android