Главный тренер «Ак Барса» объяснил отсутствие Яшкина и Денисенко в матче с «Салаватом»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос об отсутствии нападающих команды Дмитрия Яшкина и Григория Денисенко в составе на игру с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5) 0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5) 1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)
– Почему сегодня не играли Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко?
– Я не раз объяснял наши принципы определения состава. Мы смотрим и физическое состояние ребят, и эмоциональное, разбираем игры. Отталкиваемся от этого, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».
На данный момент «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка и занимает девятое место на Востоке.
