Главный тренер «Ак Барса» объяснил отсутствие Яшкина и Денисенко в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос об отсутствии нападающих команды Дмитрия Яшкина и Григория Денисенко в составе на игру с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

– Почему сегодня не играли Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко?

– Я не раз объяснял наши принципы определения состава. Мы смотрим и физическое состояние ребят, и эмоциональное, разбираем игры. Отталкиваемся от этого, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

На данный момент «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка и занимает девятое место на Востоке.