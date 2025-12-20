Скидки
СКА – Спартак, результат матча 20 декабря 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Спартак» прервал серию из трёх поражений, одолев СКА
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)     1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4)     1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)    

На второй минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Спартака» Михаил Мальцев сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Иван Воробьёв вывел красно-белых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Таким образом, команда Алексея Жамнова прервала серию из трёх поражений подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 36 матчей, в которых набрал 43 очка, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 42 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
