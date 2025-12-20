«Спартак» прервал серию из трёх поражений, одолев СКА

Сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На второй минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Спартака» Михаил Мальцев сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Иван Воробьёв вывел красно-белых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Таким образом, команда Алексея Жамнова прервала серию из трёх поражений подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 36 матчей, в которых набрал 43 очка, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 42 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Запада.