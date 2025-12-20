«Локомотив» всухую проиграл «Авангарду» в Ярославле

Сегодня, 20 декабря, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 3:0.

На 36-й минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 53-й минуте защитник Дамир Шарипзянов удвоил преимущество омского клуба. В концовке встречи форвард Майкл Маклауд забросил третью шайбу в ворота «Локомотива», установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ярославский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых набрал 42 очка, железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 49 очками после 35 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.