Главная Хоккей Новости

Локомотив – Авангард, результат матча 20 декабря 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» всухую проиграл «Авангарду» в Ярославле


Сегодня, 20 декабря, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Шарипзянов) – 35:52 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Лажуа, Окулов) – 52:21 (5x4)     0:3 Маклауд (Потуральски, Лажуа) – 59:39 (en)    

На 36-й минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 53-й минуте защитник Дамир Шарипзянов удвоил преимущество омского клуба. В концовке встречи форвард Майкл Маклауд забросил третью шайбу в ворота «Локомотива», установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ярославский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых набрал 42 очка, железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 49 очками после 35 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026

