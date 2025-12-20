Матч между СКА и «Спартаком» завершился потасовкой

Хоккеисты СКА и «Спартака» устроили драку после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Форвард армейцев Марат Хайруллин бросил по воротам «Спартака» после сирены, это не понравилось защитнику красно-белых Даниилу Орлову, который начал толкать Хайруллина. После этого несколько хоккеистов сцепились, а нападающие Валентин Зыков и Герман Рубцов подрались.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками, а «Спартак» располагается на седьмой строчке на Западе, набрав 42 очка.