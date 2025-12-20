Скидки
Главная Хоккей Новости

Матч между СКА и «Спартаком» завершился потасовкой

Комментарии

Хоккеисты СКА и «Спартака» устроили драку после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)     1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4)     1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)    

Форвард армейцев Марат Хайруллин бросил по воротам «Спартака» после сирены, это не понравилось защитнику красно-белых Даниилу Орлову, который начал толкать Хайруллина. После этого несколько хоккеистов сцепились, а нападающие Валентин Зыков и Герман Рубцов подрались.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками, а «Спартак» располагается на седьмой строчке на Западе, набрав 42 очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
