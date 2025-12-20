Матч между СКА и «Спартаком» завершился потасовкой
Поделиться
Хоккеисты СКА и «Спартака» устроили драку после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5) 1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4) 1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)
Форвард армейцев Марат Хайруллин бросил по воротам «Спартака» после сирены, это не понравилось защитнику красно-белых Даниилу Орлову, который начал толкать Хайруллина. После этого несколько хоккеистов сцепились, а нападающие Валентин Зыков и Герман Рубцов подрались.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками, а «Спартак» располагается на седьмой строчке на Западе, набрав 42 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
20:38
-
20:16
-
19:54
-
19:23
-
19:13
-
18:58
-
18:44
-
18:22
-
18:04
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:50
-
16:36
-
16:14
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:01
-
14:46
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:20
-
13:01
-
12:37
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:48Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
-
11:40
-
11:30
-
11:18