Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов рассказал, каким видит будущее «Сочи»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов выразил надежду, что результаты «Сочи» улучшатся и заявил, что у клуба были надежды выйти в плей-офф, но смена руководства привела к проблемам.

— Из года в год «Сочи» не попадает в плей-офф, каким видите его будущее. Что клуб может дать КХЛ?
— ⁠Надежды на плей-офф были. Проблема «Сочи» в том, что поздно сменилось руководство, когда началась предсезонка, можно сказать. Потом начались перестановки: новые тренеры, формирование состава, выработка концепции. Из-за перестановок в руководящих должностях сочинцам не удалось улучшить результаты в этом сезоне. Надеемся, в будущем показатели изменятся в лучшую сторону, — приводит слова Морозова Legalbet.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками после 33 матчей.

