Сушинский — о «Шанхае» в Санкт-Петербурге: люди хотят болеть не только за СКА и «Зенит»

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о базировании «Шанхайских Драконов» в Санкт-Петербурге.

«Команду готовят к возвращению в Китай, поэтому и называют «Шанхай». В этом нет ничего странного — это временный этап, и логика здесь понятна.

Что касается слогана «один город — одна команда», то это всего лишь слоган. Мне он нравится, но город у нас далеко не маленький. Люди хотят развлечений, хотят болеть за разные команды — не только за СКА и не только за «Зенит». Я, конечно, останусь приверженцем СКА и «Зенита», но почему мы должны решать за других людей? Это тоже часть популяризации спорта, как и базирование «Шанхая» в Петербурге», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

