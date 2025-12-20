Болельщики «Салавата Юлаева» вывесили баннер по мотивам сериала «Очень странные дела»
Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» вывесили баннер по мотивам сериала «Очень странные дела» на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча проходила в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5) 0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5) 1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)
В составе победителей отличились Степан Фальковский и Александр Барабанов. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» забросил Владислав Ефремов.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке Востока.
