Главная Хоккей Новости

Болельщики «Салавата Юлаева» вывесили баннер по мотивам сериала «Очень странные дела»

Комментарии

Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» вывесили баннер по мотивам сериала «Очень странные дела» на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча проходила в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

В составе победителей отличились Степан Фальковский и Александр Барабанов. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» забросил Владислав Ефремов.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке Востока.

