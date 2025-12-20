Болельщики «Салавата Юлаева» вывесили баннер по мотивам сериала «Очень странные дела»

Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» вывесили баннер по мотивам сериала «Очень странные дела» на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча проходила в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Степан Фальковский и Александр Барабанов. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» забросил Владислав Ефремов.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке Востока.