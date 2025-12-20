Главный тренер «Локомотива» Хартли: мы отыграли хороший матч, но «Авангард» был чуть лучше

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Авангарда» (0:3) и заявил, что соперник сегодня был сильнее.

— Поздравления «Авангарду», они отыграли хорошую игру. Горжусь и своими ребятами, мы отыграли хороший матч. Соперник воспользовался несколькими ошибками, которые мы допустили. С нашей стороны было огромное желание, характер. Хотелось бы, чтобы было больше трафика перед вратарём соперника. Тяжёлая неделя, хотелось бы закончить её победой, но сегодня «Авангард» был чуть лучше нас.

— В этой домашней серии не забросили ни одной шайбы во втором периоде, где обычно хороши. В чём причина?

— Во втором периоде присутствует риск, если ты много владеешь шайбой в зоне атаки, как делаем мы, риск попасться на контратаке. С ЦСКА был гол после неудачной смены, сегодня немного рискованно сыграли на чужой синей линии, и снова получилась ситуация, что соперник получил численное преимущество в быстрой атаке. В таких моментах, с хорошими командами это делать опасно, потому что у них хорошая реализация.

— Использовали ли слово «реванш» перед сегодняшним матчем, учитывая поражение в Омске?

— В первой игре соперник действовал лучше нас, заслуженно победили. Сегодня, казалось, была равная игра, но они воспользовались несколькими ошибками. У соперника много талантливых игроков – если Клим Костин играет в четвёртом звене, то это говорит о высоком уровне, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».