Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты. «Детройт» выигрывает со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05 0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37 0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55 0:4 Зайдер – 30:05 1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36
Для 40-летнего хоккеиста этот матч стал 1526-м в карьере в регулярках НХЛ. Таким образом, Овечкин догнал Райана Сутера и разделил с ним 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Александр занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1531 матч).
