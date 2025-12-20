Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты. «Детройт» выигрывает со счётом 1:0.

Для 40-летнего хоккеиста этот матч стал 1526-м в карьере в регулярках НХЛ. Таким образом, Овечкин догнал Райана Сутера и разделил с ним 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Александр занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1531 матч).