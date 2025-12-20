Ги Буше — о победе над «Локомотивом»: по накалу этот матч был сопоставим с игрой плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) и заявил, что данный матч по накалу был сопоставим с игрой плей-офф.

— Мы ожидали, что сегодняшняя встреча будет тяжёлой, так и получилось. Сегодня встречались с очень серьёзным противником, они выиграли предыдущие две встречи, играя с сильными оппонентами. Мы прекрасно понимали, что дома они будут хорошо действовать во втором отрезке, это наблюдали в прошлом сезоне и в этом. Думаю, что по накалу матч был сопоставим с игрой плей-офф, мы были полностью к этому готовы. Во втором периоде нам удалось справиться с натиском, когда нас проверяли на прочность в первые 10 минут. Считаю, мы действовали зрело и грамотно, далее смогли успокоить игру. В третьем периоде тоже показали зрелый хоккей — действовали агрессивно, но терпеливо.

— Никита Серебряков сыграл второй матч «на ноль» подряд. Он сам в чём-то прибавил или это усилия всей команды?

— Вся команда прилагает усилия. Необходимо отметить, что в последнее время у нас впервые с начала сезона все ребята могут выходить на лёд. Были травмы, в целом 14 новых игроков. Требуется длительное время, чтобы построить эту команду – не только в плане атаки, но и в плане обороны. Важно выстраивать мелкие нюансы и вырабатывать привычки. До этого маневрировали в потоке проблем, в последнее время у нас была хорошая серия, одержали девять побед в 10 матчах. Когда команда помогает своему вратарю, грамотно обороняется, результат будет соответствующий.

— Можете ли назвать этот матч идеальным?

— Идеального матча не существует, потому что соперник тоже хорош, мы играем в профессиональной лиге, у всех высокий уровень мастерства. Хоккей – игра ошибок, любой может её допустить, а соперник может ей воспользоваться. Сегодня в игре была зрелость, которая нам нужна, это радует, — приводит слова Буше сайт «Локомотива».