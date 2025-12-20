Скидки
Нападающий «Авангарда» Окулов: «Локомотив» – отличный соперник, его приятно побеждать

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Шарипзянов) – 35:52 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Лажуа, Окулов) – 52:21 (5x4)     0:3 Маклауд (Потуральски, Лажуа) – 59:39 (en)    

«Игра получилась тяжёлой и напряжённой. Думаю, мы справились со всеми трудностями, забили свои голы. «Сухарь» Никиты Серебрякова – важный момент. Мы рады, что помогли ему сыграть «на ноль». Довольны победой, с хорошим настроением едем домой. Оба матча с «Локомотивом» получились кость в кость. Приходится работать без шайбы, очень много борьбы во всех зонах. Эти матчи действительно похожи. «Локомотив» – отличный соперник, его приятно побеждать», — приводит слова Окулова официальный сайт КХЛ.

