Нападающий «Авангарда» Окулов: «Локомотив» – отличный соперник, его приятно побеждать

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Игра получилась тяжёлой и напряжённой. Думаю, мы справились со всеми трудностями, забили свои голы. «Сухарь» Никиты Серебрякова – важный момент. Мы рады, что помогли ему сыграть «на ноль». Довольны победой, с хорошим настроением едем домой. Оба матча с «Локомотивом» получились кость в кость. Приходится работать без шайбы, очень много борьбы во всех зонах. Эти матчи действительно похожи. «Локомотив» – отличный соперник, его приятно побеждать», — приводит слова Окулова официальный сайт КХЛ.