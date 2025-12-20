Главный тренер СКА Ларионов прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Спартака» (1:2) и заявил, что его команда дала сопернику слишком много возможностей в первом периоде.

– Год подходит к концу, это был наш последний матч в «Ледовом дворце» в уходящем году. К сожалению, не удалось дотерпеть до конца и взять хотя бы одно очко. Но тем не менее я поблагодарил ребят за те усилия и за ту отдачу, которые были видны на протяжении всей игры. Соперника – с победой. У нас есть четыре дня, чтобы перевести дыхание, немного перегруппироваться и двигаться дальше. Нас ждёт сложная серия – Минск, Сочи и Шанхай. Нужно это всё пережить, отдохнуть и двигаться дальше.

– Эту серию СКА начинал, проигрывая первый период в каждой игре, а сегодня он был выигран. Насколько уделяли внимание старту матча при подготовке?

– Игра на игру не приходится. Хороший гол мы забили, очень хороший. Я очень рад за тех ребят, которые у нас немного просели – это тройка легионеров. Они только почувствовали хорошую игру, когда мы поставили в пару Савикова и Мёрфи. Ребята заиграли новыми красками. После того как мы потеряли Мёрфи во Владивостоке, естественно, продуктивность пошла чуть вниз. Последние пару дней я провёл очень много времени с этими ребятами – с Лайпсиком, Бландизи и Гримальди.

Понятно, что выпадает один из лучших защитников лиги – это большая потеря. Но мы не можем жить вчерашним днем, нужно адаптировать свою игру. Я рад, что сегодня они провели хороший матч и забили хороший гол непростому сопернику. Конечно, хотелось бы закрепить и повести 2:0, но мы сами в первом периоде дали сопернику слишком много возможностей – восемь неоправданных потерь. Для команды это очень много. Можно сослаться, что это была третья игра за пять дней, и все они были сложные. Да, две предыдущие мы выиграли, но они были непростыми. Вероятно, ментальные ошибки и нехватка свежести не позволили играть спокойнее, расчетливее и рациональнее. Но второй период был значительно лучше, а в третьем игра шла до шайбы. Пятиминутное удаление немного вытащило энергию из игроков: кто-то играл, кто-то сидел. Но это уже не исправить, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.