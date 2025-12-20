Панарин вышел на 11‑е место по количеству голов в НХЛ среди россиян, обойдя Дацюка
Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на 11‑е место в списке лучших снайперов среди российских игроков в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард оформил дубль в матче с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты. «Филадельфия» выигрывает со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24 1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:41 (pp) 1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05 1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp) 2:3 Панарин – 32:23 2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh) 3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13
Таким образом на счету Панарина стало 315 голов, по этому показателю он обошёл бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (314).
10-е место в списке занимает экс-форвард «Оттавы Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин (337). Рекордсменом по голам среди россиян является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (911).
