Панарин вышел на 11‑е место по количеству голов в НХЛ среди россиян, обойдя Дацюка

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на 11‑е место в списке лучших снайперов среди российских игроков в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард оформил дубль в матче с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты. «Филадельфия» выигрывает со счётом 4:2.

Таким образом на счету Панарина стало 315 голов, по этому показателю он обошёл бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (314).

10-е место в списке занимает экс-форвард «Оттавы Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин (337). Рекордсменом по голам среди россиян является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (911).