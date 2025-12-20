Главный тренер СКА Ларионов: Мёрфи выбыл до конца сезона. Мы ждём его уже в августе

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что защитник команды Тревор Мёрфи выбыл до конца сезона из‑за травмы.

– После потери Тревора Мёрфи ведётся ли поиск нового атакующего защитника или будете идти дальше своими резервами?

– По Мёрфи? Я с ним на связи практически каждый день. Он принял решение оперироваться в Детройте – это удобно, он живёт в Виндзоре, примерно в 30 минутах езды от клиники. Виндзор на границе с тем святым местом, где я выигрывал Кубки Стэнли – «Джо Луис Арена», которой уже нет. Доктор, которого я хорошо знаю. Операция запланирована со 2 по 5 января. Вы понимаете, что связки – это сложная травма, поэтому Тревор выбыл до конца сезона.

Мы ждём его уже в августе, когда начнётся новый сезон. Это большая потеря, но мы должны двигаться вперёд. Не можем ссылаться на это и ждать человека, которому только предстоит операция. Самое сложное – восстановление, но Мёрфи в надёжных руках: рядом с ним и врач, и реабилитолог с огромным опытом, которая в этом бизнесе уже 30 лет, работает с игроками «Детройта». Мы ожидаем, что всё будет в порядке, Тревор вернётся ещё сильнее. Спасибо, что не забываете о нём – он часть нашей команды и очень сильный игрок лиги, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

30-летний защитник получил травму ноги 4 декабря в матче с «Адмиралом» (3:1). Канадец не смог продолжить матч и покинул лёд с помощью партнёров по команде.