Главный тренер «Спартака» Жамнов: противостояние со СКА всегда принципиально, это традиция

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над СКА (2:1) и назвал противостояние с армейским клубом принципиальным.

– Хорошая игра с нашей стороны. Единственное, конечно, есть ещё моменты, где нам предстоит поработать. Но в целом ребята молодцы.

– У вас нынешняя выездная серия в одном городе. Это облегчает выезд?

– Логистику – конечно. В плане игр – у нас сейчас не самая простая ситуация, все матчи приходится играть от ножа, для нас плей-офф уже начался. Есть травмированные ребята, кто-то только после болезни вернулся, кто-то ещё нет. Ясно, что нужно время, чтобы игроки набрали форму и вернулись в свои кондиции. Непростой момент для команды. Но в плане логистики, конечно, нам намного проще.

– Накал противостояния в матчах со СКА остался таким же, если сравнивать с прошлым сезоном?

– Думаю, это уже традиционно – и накал, и атмосфера. Благодарен и нашим, и питерским болельщикам, что поддерживают и приходят на хоккей. Атмосфера праздничная, как и у нас дома, когда играем против СКА. Но противостояние это для нас, конечно, принципиальное. Оно таким и будет, это традиция, — приводит слова Жамнова сайт СКА.