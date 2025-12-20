«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин очков не набрал
Сегодня, 20 декабря в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали гости со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05 0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37 0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55 0:4 Зайдер – 30:05 1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36 2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30 2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10
В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас и Мартин Фехервари. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джон Леонард, Джеймс ван Римсдайк, Эльмер Сёдерблом, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в этом матче. Форвард «столичных» Иван Мирошниченко также не смог отличиться.
