«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин очков не набрал

Сегодня, 20 декабря в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас и Мартин Фехервари. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джон Леонард, Джеймс ван Римсдайк, Эльмер Сёдерблом, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в этом матче. Форвард «столичных» Иван Мирошниченко также не смог отличиться.