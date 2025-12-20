Скидки
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Детройт Ред Уингз, результат матча 20 декабря 2025 года, счёт 2:5, НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин очков не набрал
Комментарии

Сегодня, 20 декабря в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05     0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37     0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55     0:4 Зайдер – 30:05     1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36     2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30     2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10    

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас и Мартин Фехервари. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джон Леонард, Джеймс ван Римсдайк, Эльмер Сёдерблом, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в этом матче. Форвард «столичных» Иван Мирошниченко также не смог отличиться.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
