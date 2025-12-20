Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз, результат матча 20 декабря 2025 года, счет 5:4 Б, НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» по буллитам. Панарин оформил дубль, у Мичкова — пас
Комментарии

Сегодня, 20 декабря в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24     1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:41 (pp)     1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05     1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp)     2:3 Панарин – 32:23     2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh)     3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13     4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp)     5:4 Панарин – 65:00    

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин (дважды), Винсент Трочек и Мика Зибанеджад. За «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм, Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Родриго Аболс. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Российский защитник хозяев Владислав Гавриков и нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин очков не набрали. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 28 сейвов.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Шестёркин — второй вратарь «Рейнджерс» по количеству календарных лет с 30+ победами
Комментарии
