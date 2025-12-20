«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» по буллитам. Панарин оформил дубль, у Мичкова — пас

Сегодня, 20 декабря в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин (дважды), Винсент Трочек и Мика Зибанеджад. За «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм, Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Родриго Аболс. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Российский защитник хозяев Владислав Гавриков и нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин очков не набрали. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 28 сейвов.