«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» по буллитам. Панарин оформил дубль, у Мичкова — пас
Поделиться
Сегодня, 20 декабря в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24 1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:41 (pp) 1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05 1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp) 2:3 Панарин – 32:23 2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh) 3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13 4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp) 5:4 Панарин – 65:00
В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин (дважды), Винсент Трочек и Мика Зибанеджад. За «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм, Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Родриго Аболс. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
Российский защитник хозяев Владислав Гавриков и нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин очков не набрали. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 28 сейвов.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
23:46
-
23:38
-
23:29
-
23:08
-
22:46
-
22:36
-
22:24
-
22:08
-
21:56
-
21:40
-
21:26
-
21:18
-
21:00
-
20:38
-
20:16
-
19:54
-
19:23
-
19:13
-
18:58
-
18:44
-
18:22
-
18:04
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:50
-
16:36
-
16:14
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:01
-
14:46
-
14:31