Результаты матчей ВХЛ на 20 декабря 2025 года

Сегодня, 20 декабря, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 20 декабря 2025 года:

«Олимпия» – «Югра» — 4:5 ОТ;

«Молот» – «Рубин» — 0:4;

«Кристалл» – «Ростов» — 3:2;

«Дизель» – ХК «Тамбов» — 3:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 58 очков в 36 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (52 очка в 36 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.