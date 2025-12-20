Результаты матчей МХЛ на 20 декабря 2025 года

Сегодня, 20 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 20 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «АКМ-Юниор» — 4:5;

«Тайфун» – ХК «Капитан» — 1:0;

«Белые Медведи» – «Стальные Лисы» — 2:0;

«Красная Армия» – МХК «Динамо» М — 4:3;

Академия СКА – «Красная Машина-Юниор» — 2:1;

МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Атлант» — 2:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.