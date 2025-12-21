Скидки
Миннесота – Эдмонтон, результат матча 21 декабря 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон», Капризов – без очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди – 03:42     2:0 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 10:56 (pp)     2:1 Манджапане (Бушар, Драйзайтль) – 13:35     2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 18:44 (pp)     3:2 Хартман (Миддлтон, Цуккарелло) – 19:52     4:2 Тарасенко (Тренин) – 49:08     5:2 Штурм (Тарасенко, Юханссон) – 58:35    

В составе «Миннесоты» забивали Мэтт Болди (дважды), Райан Хартман, российский нападающий Владимир Тарасенко и Ник Штурм. Форвард Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу. На счету Тарасенко также один результативный пас. Российские нападающие Кирилл Капризов и Данила Юров не отметились результативными действиями.

За «Эдмонтон» отличились Эндрю Манджапане и Коннор Макдэвид. Российский нападающий Василий Подколзин не записал на свой счёт результативных действий.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Колорадо Эвеланш» а «Эдмонтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

