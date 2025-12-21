Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон», Капризов – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Миннесоты» забивали Мэтт Болди (дважды), Райан Хартман, российский нападающий Владимир Тарасенко и Ник Штурм. Форвард Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу. На счету Тарасенко также один результативный пас. Российские нападающие Кирилл Капризов и Данила Юров не отметились результативными действиями.

За «Эдмонтон» отличились Эндрю Манджапане и Коннор Макдэвид. Российский нападающий Василий Подколзин не записал на свой счёт результативных действий.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Колорадо Эвеланш» а «Эдмонтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс».