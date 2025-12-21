Скидки
Александр Овечкин обновил личный антирекорд сезона, не забив в седьмом матче подряд

Александр Овечкин обновил личный антирекорд сезона, не забив в седьмом матче подряд
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:5), но не отметился результативными действиями, тем самым, не забив уже в седьмом подряд матче НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05     0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37     0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55     0:4 Зайдер – 30:05     1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36     2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30     2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10    

Таким образом, Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд. После дубля в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) 4 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отличиться заброшенными шайбами в семи встречах, отметившись за это время лишь двумя результативными передачами.

Без учёта данной серии самыми длинными отрезками этого сезона, когда Овечкин оставался без голов, являются старт сезона (первые четыре матча) и период с 26 октября по 2 ноября, когда Александр также не забил в четырёх встречах, но, к тому же, «Вашингтон» все эти матчи проиграл.

Главные рекорды Александра Овечкина:

