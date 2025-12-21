Скидки
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков продлил безголовую серию в НХЛ до десяти матчей

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков провёл своё десятый подряд матч в НХЛ без забитых голов. В матче регулярного чемпионата «Филадельфия» в серии буллиов проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:4, 0:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24     1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp)     1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05     1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp)     2:3 Панарин – 32:23     2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh)     3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13     4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp)     5:4 Панарин – 65:00    

В этой встрече Мичков отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 34 матча, в которых записал в свой актив 8 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 34 гола и 48 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоится 23 декабря.

