Матвей Мичков продлил безголовую серию в НХЛ до десяти матчей

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков провёл своё десятый подряд матч в НХЛ без забитых голов. В матче регулярного чемпионата «Филадельфия» в серии буллиов проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:4, 0:2 Б).

В этой встрече Мичков отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 34 матча, в которых записал в свой актив 8 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 34 гола и 48 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоится 23 декабря.