Матвей Мичков продлил безголовую серию в НХЛ до десяти матчей
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков провёл своё десятый подряд матч в НХЛ без забитых голов. В матче регулярного чемпионата «Филадельфия» в серии буллиов проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:4, 0:2 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24 1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp) 1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05 1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp) 2:3 Панарин – 32:23 2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh) 3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13 4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp) 5:4 Панарин – 65:00
В этой встрече Мичков отметился результативной передачей.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 34 матча, в которых записал в свой актив 8 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 34 гола и 48 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоится 23 декабря.
