Оттава Сенаторз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 21 декабря 2025, счёт 6:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Михеев

Дубль Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Оттавой». У Левшунова — «-4»
Комментарии

В ночь с 20 на 21 декабря в столице Канады Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали хозяева льда со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Клевен (Штюцле) – 06:36     1:1 Михеев (Кайзер, Грин) – 21:53     2:1 Штюцле – 28:02 (sh)     2:2 Бураковски – 29:55 (pp)     3:2 Ткачук (Шабо) – 34:07     3:3 Михеев (Донато, Мур) – 38:32     4:3 Перрон (Жиру, Зеттерлунд) – 41:45 (pp)     5:3 Перрон (Штюцле, Люкселль) – 45:31     5:4 Лардис (Власик) – 47:17     6:4 Зеттерлунд (Грейг) – 56:10    

В составе победителей голами отличились Тайлер Клевен, Тим Штюцле (1+2), Брэди Ткачук, Дэвид Перрон (дубль) и Фабиан Зеттерлунд. Российский защитник Артём Зуб очков в матче не набрал. Его показатель полезности «1». У гостей забивали Ник Лардис, Андре Бураковски, а также дубль в активе российского форварда Илья Михеев. Белорусский защитник Артём Левшунов завершил встречу с показателем полезности «-4».

Выигравшая третий матч подряд «Оттава» в следующем матче встретится на выезде с «Бостон Брюинз» 22 декабря. Не знающий побед уже пять матчей «Чикаго» дома примет «Филадельфию Флайерз» 24 декабря.

Лучшие российские хоккеисты:

