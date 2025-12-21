Дубль Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Оттавой». У Левшунова — «-4»

В ночь с 20 на 21 декабря в столице Канады Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали хозяева льда со счётом 6:4.
В составе победителей голами отличились Тайлер Клевен, Тим Штюцле (1+2), Брэди Ткачук, Дэвид Перрон (дубль) и Фабиан Зеттерлунд. Российский защитник Артём Зуб очков в матче не набрал. Его показатель полезности «1». У гостей забивали Ник Лардис, Андре Бураковски, а также дубль в активе российского форварда Илья Михеев. Белорусский защитник Артём Левшунов завершил встречу с показателем полезности «-4».
Выигравшая третий матч подряд «Оттава» в следующем матче встретится на выезде с «Бостон Брюинз» 22 декабря. Не знающий побед уже пять матчей «Чикаго» дома примет «Филадельфию Флайерз» 24 декабря.
