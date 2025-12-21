«Меня толкнули». Форвард «Вашингтона» Протас – о спорном моменте в матче с «Детройтом»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о спорном эпизоде в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». Алексей Протас был вытеснен защитником «Детройта» Беном Шайро. Белорусский форвард потерял равновесие и, чтобы устоять, схватился за перекладину. В этот момент голкипер «Ред Уингз» Джон Гибсон либо сам потерял баланс, пытаясь вытолкнуть Протаса из вратарской, либо инстинктивно бросился на лёд, в результате чего ворота остались полностью открыты, и Джейкоб Чикран без отправил шайбу в сетку. Однако, арбитр отменил гол из-за помехи вратарю.

«Меня там толкнули. У меня не было причин идти на вратаря. Я пытался объехать. Возможно, заехал во вратарскую, но я бы не пошёл прямо через голкипера, понимаете? Меня толкают, вратарь тоже оказывается вовлечён. Не знаю… Он тоже меня толкал, вместо того чтобы просто вернуться в ворота. Лично для меня момент спорный, но не мне принимать решение. К сожалению, мы могли бы избежать этого, если бы сыграли лучше до этого», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери решил запросить видеопросмотр эпизода на предмет помехи вратарю. Согласно правилам НХЛ, если «атакующий игрок был толкнут или оттеснён или защитником, что привело к его контакту с голкипером», взятие ворот может быть засчитано, несмотря на последующую неразбериху.

В итоге после нескольких минут просмотра судьи оставили первоначальное решение в силе, а «Вашингтон» получил двухминутный штраф за затягивание игры из-за неудачного челленджа.