Тренер «Вашингтона» объяснил, почему поставил Овечкина и Мирошниченко в одно звено

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о совместной игре российского нападающего Александра Овечкина с соотечественником Иваном Мирошниченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5).

«Просто хотел посмотреть на ситуацию под другим углом и попробовать разные варианты сочетаний на завтра», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В этой встрече Овечкин не отметился результативными действиями. Россиянин не забивает в НХЛ семь матчей подряд. Мирошниченко в матче с «Детройтом» также не набрал очков.

21 декабря «Вашингтон» вновь сыграет с «Детройтом».