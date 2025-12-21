Тренер «Вашингтона» объяснил, почему поставил Овечкина и Мирошниченко в одно звено
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о совместной игре российского нападающего Александра Овечкина с соотечественником Иваном Мирошниченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05 0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37 0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55 0:4 Зайдер – 30:05 1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36 2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30 2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10
«Просто хотел посмотреть на ситуацию под другим углом и попробовать разные варианты сочетаний на завтра», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
В этой встрече Овечкин не отметился результативными действиями. Россиянин не забивает в НХЛ семь матчей подряд. Мирошниченко в матче с «Детройтом» также не набрал очков.
21 декабря «Вашингтон» вновь сыграет с «Детройтом».
