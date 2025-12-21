Панарин упомянул о неудачах в домашних играх «Рейнджерс» после победы над «Филадельфией»

34-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» со счётом 5:4 по буллитам. В данной встрече россиянин оформил дубль и реализовал победный буллит.

«Безусловно, эта победа была для нас важна, особенно на своём льду. Всем известно, как мы выглядели в «Мэдисон Сквер Гарден» в этом сезоне. Приятно одержать такую победу, тем более после того, как удалось отыграться», — приводит слова Панарина пресс-служба лиги.

Всего в текущем сезоне команда из Нью-Йорка провела 18 домашних матчей, в которых сумела лишь в пяти одержать верх. 13 встреч завершились поражениямт.

