Панарин упомянул о неудачах в домашних играх «Рейнджерс» после победы над «Филадельфией»
34-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» со счётом 5:4 по буллитам. В данной встрече россиянин оформил дубль и реализовал победный буллит.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24 1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp) 1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05 1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp) 2:3 Панарин – 32:23 2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh) 3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13 4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp) 5:4 Панарин – 65:00
«Безусловно, эта победа была для нас важна, особенно на своём льду. Всем известно, как мы выглядели в «Мэдисон Сквер Гарден» в этом сезоне. Приятно одержать такую победу, тем более после того, как удалось отыграться», — приводит слова Панарина пресс-служба лиги.
Всего в текущем сезоне команда из Нью-Йорка провела 18 домашних матчей, в которых сумела лишь в пяти одержать верх. 13 встреч завершились поражениямт.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
