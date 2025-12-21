«Баффало» обыграл «Айлендерс», продлив победную серию до пяти игр
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев в серии буллитов – 2:2 (2:1 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Далин (Лайон) – 01:47 (pp) 2:0 Томпсон (Доун, Кребс) – 28:55 2:1 Барзал (Ли, Хольмстрём) – 39:37 2:2 Хейнеман (Барзал, Шефер) – 59:31 (pp) 3:2 Норрис – 65:00
В составе «Баффало» забивали Расмус Далин и Тейдж Томпсон.
За «Айлендерс» шайбу забросил Мэтью Барзал и Эмиль Хейнеман. Российский нападающий Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.
«Айлендерс» потерпели третье поражение подряд, а «Баффало» продлил победную серию до пяти игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 декабря. «Айлендерс», в свою очередь, также сыграет с «Дэвилз», но 24 декабря.
