Баффало – Айлендерс, результат матча 21 декабря 2025, счет 2:2 (2:1 Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Баффало» обыграл «Айлендерс», продлив победную серию до пяти игр
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев в серии буллитов – 2:2 (2:1 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Далин (Лайон) – 01:47 (pp)     2:0 Томпсон (Доун, Кребс) – 28:55     2:1 Барзал (Ли, Хольмстрём) – 39:37     2:2 Хейнеман (Барзал, Шефер) – 59:31 (pp)     3:2 Норрис – 65:00    

В составе «Баффало» забивали Расмус Далин и Тейдж Томпсон.

За «Айлендерс» шайбу забросил Мэтью Барзал и Эмиль Хейнеман. Российский нападающий Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

«Айлендерс» потерпели третье поражение подряд, а «Баффало» продлил победную серию до пяти игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 декабря. «Айлендерс», в свою очередь, также сыграет с «Дэвилз», но 24 декабря.

