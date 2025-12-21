Карбери назвал причины поражения «Вашингтона» в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5), назвав компоненты игры, которые нужно улучшить столичной команде.
«Проще говоря, дело в нашем старте игры. Мы просто не смогли пройти через центр, не смогли достаточно эффективно прессинговать, и потеряли темп в начале игры. Я думаю, что после первого периода мы играли неплохо, и к концу первого периода мы начали понимать: «Это совсем другая игра, чем два дня назад». Но потом мы допустили несколько ошибок, которые действительно поставили нас в невыгодное положение — нам приходилось догонять», — приводит слова Карбери пресс-служба столичной команды.
21 декабря «Вашингтон» вновь сыграет с «Детройтом».
- 21 декабря 2025
