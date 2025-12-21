Скидки
Карбери назвал причины поражения «Вашингтона» в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5), назвав компоненты игры, которые нужно улучшить столичной команде.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05     0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37     0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55     0:4 Зайдер – 30:05     1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36     2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30     2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10    

«Проще говоря, дело в нашем старте игры. Мы просто не смогли пройти через центр, не смогли достаточно эффективно прессинговать, и потеряли темп в начале игры. Я думаю, что после первого периода мы играли неплохо, и к концу первого периода мы начали понимать: «Это совсем другая игра, чем два дня назад». Но потом мы допустили несколько ошибок, которые действительно поставили нас в невыгодное положение — нам приходилось догонять», — приводит слова Карбери пресс-служба столичной команды.

21 декабря «Вашингтон» вновь сыграет с «Детройтом».

Лучшие российские хоккеисты:

