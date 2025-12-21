Скидки
Главная Хоккей Новости

Фридман: «Вашингтон» дал понять, что хочет взять лучшего атакующего игрока, какого смогут

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз» намерен усилить линию атаки.

«Вашингтон», который можно считать одним из главных претендентов на победу на Востоке, на этой неделе дал ясно понять: они хотят взять лучшего атакующего игрока, какого только смогут. В клубе считают, что каждый забитый ими гол даётся с большим трудом», — приводит слова Фридмана Sportsnet.ca.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, записав в свой актив 42 очка. От лидирующей «Каролины Харрикейнз» команда отстаёт на пять очков.

Ранее «Вашингтон» со счётом 2:5 проиграл «Детройт Ред Уингз».

