Панарин — девятый самый быстрый игрок в истории «Рейнджерс» с 30 матчами с 2+ голами

34-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), тем самым войдя в историю «Рейнджерс» по числу матчей с двумя и более заброшенными шайбами.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24     1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp)     1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05     1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp)     2:3 Панарин – 32:23     2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh)     3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13     4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp)     5:4 Панарин – 65:00    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Панарин записал на свой счет 30-й матч с двумя и более голами за «Рейнджерс». Он достиг этой отметки за 466 игр, что является девятым самым быстрым результатом в истории «рейнджеров». Рекордсменом по данному показателю в клубе является Билл Кук (234 игры).

Россиянин является лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне — на его счету 36 (13+23) очков в 36 матчах. Кроме того, он лидирует в команде по заброшенным шайбам и по результативным передачам.

Панарин упомянул о неудачах в домашних играх «Рейнджерс» после победы над «Филадельфией»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

