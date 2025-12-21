Панарин — девятый самый быстрый игрок в истории «Рейнджерс» с 30 матчами с 2+ голами

34-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), тем самым войдя в историю «Рейнджерс» по числу матчей с двумя и более заброшенными шайбами.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Панарин записал на свой счет 30-й матч с двумя и более голами за «Рейнджерс». Он достиг этой отметки за 466 игр, что является девятым самым быстрым результатом в истории «рейнджеров». Рекордсменом по данному показателю в клубе является Билл Кук (234 игры).

Россиянин является лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне — на его счету 36 (13+23) очков в 36 матчах. Кроме того, он лидирует в команде по заброшенным шайбам и по результативным передачам.

Материалы по теме Панарин упомянул о неудачах в домашних играх «Рейнджерс» после победы над «Филадельфией»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: