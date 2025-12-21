Скидки
Хоккей

Леон Драйзайтль повторил рекорд двух легенд НХЛ в «Эдмонтоне»

Комментарии

Немецкий нападающий Леон Драйзайтль повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» по числу сезонов подряд с минимум 50 набранными очками (11), сравнявшись по этому показателю с Гленном Андерсоном и Марком Мессье.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди – 03:42     2:0 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 10:56 (pp)     2:1 Манджапане (Бушар, Драйзайтль) – 13:35     2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 18:44 (pp)     3:2 Хартман (Миддлтон, Цуккарелло) – 19:52     4:2 Тарасенко (Тренин) – 49:08     5:2 Штурм (Тарасенко, Юханссон) – 58:35    

Драйзайтль отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (2:5).

В нынешнем сезоне НХЛ Драйзайтль принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 33 результативные передачи.

Всего в НХЛ на счету форварда 416 голов и 590 результативных передач в 826 матчах при коэффициенте полезности «+96».

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Вегас Голден Найтс».

