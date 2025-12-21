Леон Драйзайтль повторил рекорд двух легенд НХЛ в «Эдмонтоне»
Немецкий нападающий Леон Драйзайтль повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» по числу сезонов подряд с минимум 50 набранными очками (11), сравнявшись по этому показателю с Гленном Андерсоном и Марком Мессье.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди – 03:42 2:0 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 10:56 (pp) 2:1 Манджапане (Бушар, Драйзайтль) – 13:35 2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 18:44 (pp) 3:2 Хартман (Миддлтон, Цуккарелло) – 19:52 4:2 Тарасенко (Тренин) – 49:08 5:2 Штурм (Тарасенко, Юханссон) – 58:35
Драйзайтль отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (2:5).
В нынешнем сезоне НХЛ Драйзайтль принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 33 результативные передачи.
Всего в НХЛ на счету форварда 416 голов и 590 результативных передач в 826 матчах при коэффициенте полезности «+96».
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Вегас Голден Найтс».
