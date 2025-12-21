Леон Драйзайтль повторил рекорд двух легенд НХЛ в «Эдмонтоне»

Немецкий нападающий Леон Драйзайтль повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» по числу сезонов подряд с минимум 50 набранными очками (11), сравнявшись по этому показателю с Гленном Андерсоном и Марком Мессье.

Драйзайтль отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (2:5).

В нынешнем сезоне НХЛ Драйзайтль принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 33 результативные передачи.

Всего в НХЛ на счету форварда 416 голов и 590 результативных передач в 826 матчах при коэффициенте полезности «+96».

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Вегас Голден Найтс».