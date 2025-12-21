Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Сент-Луис Блюз, результат матча 21 декабря 2025, счёт 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль из ассистов Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Флориду». У Тарасова — 24 сейва
Комментарии

В ночь с 20 на 21 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Фаулер, Стенберг) – 09:59     0:2 Берггрен (Бучневич, Томас) – 21:55 (pp)     1:2 Грир (Боквист, Джонс) – 27:35     2:2 Райнхарт (Маршан, Беннетт) – 32:45 (pp)     2:3 Фолк (Берггрен) – 39:59     2:4 Нейборс (Стенберг, Шенн) – 52:02     2:5 Томас (Бучневич, Берггрен) – 52:53     2:6 Томас – 56:28 (sh)    

В составе победителей голами отличились Джейк Нейборс (дубль), Йонатан Берггрен (1+2), Джастин Фолк и Роберт Томас (2+1). Российский нападающий Павел Бучневич оформил дубль из ассистов в этом матче. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-1». У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт. Российский голкипер «пантер» Даниил Тарасов оформил 24 спасения. Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

«Флорида» прервала серию из четырёх побед. В следующем матче «пантеры» встретятся на выезде с «Каролина Харрикейнз» 24 декабря. «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 декабря.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Дубль Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Оттавой». У Левшунова — «-4»

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android