Дубль из ассистов Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Флориду». У Тарасова — 24 сейва

В ночь с 20 на 21 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 6:2.
В составе победителей голами отличились Джейк Нейборс (дубль), Йонатан Берггрен (1+2), Джастин Фолк и Роберт Томас (2+1). Российский нападающий Павел Бучневич оформил дубль из ассистов в этом матче. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-1». У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт. Российский голкипер «пантер» Даниил Тарасов оформил 24 спасения. Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
«Флорида» прервала серию из четырёх побед. В следующем матче «пантеры» встретятся на выезде с «Каролина Харрикейнз» 24 декабря. «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 декабря.
- 21 декабря 2025
