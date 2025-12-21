Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно улучшить команде после поражения от «Детройта»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что нужно улучшить в игре команды после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05 0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37 0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55 0:4 Зайдер – 30:05 1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36 2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30 2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10
«Что касается игры на пятаке и нашей способности получать вторые шансы — это то, в чём нам нужно действовать лучше в атаке, чтобы получать за это вознаграждение, выигрывать единоборства один в один, бороться, лезть на добивание, искать подправление или отскок. Это аспект, который всей команде необходимо улучшать. И в обороне мы также обязаны выигрывать дуэли один в один командно, но сегодня нам этого не удалось», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка.
