Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно улучшить команде после поражения от «Детройта»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что нужно улучшить в игре команды после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5).

«Что касается игры на пятаке и нашей способности получать вторые шансы — это то, в чём нам нужно действовать лучше в атаке, чтобы получать за это вознаграждение, выигрывать единоборства один в один, бороться, лезть на добивание, искать подправление или отскок. Это аспект, который всей команде необходимо улучшать. И в обороне мы также обязаны выигрывать дуэли один в один командно, но сегодня нам этого не удалось», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка.