Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно улучшить команде после поражения от «Детройта»

Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно улучшить команде после поражения от «Детройта»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что нужно улучшить в игре команды после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Леонард (Эдвинссон, Копп) – 01:05     0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Копп) – 21:37     0:3 Сёдерблом (Каспер, Юханссон) – 25:55     0:4 Зайдер – 30:05     1:4 Протас (Уилсон, Сандин) – 30:36     2:4 Фехервари (Чисхольм, Строум) – 48:30     2:5 Ларкин (Эдвинссон) – 57:10    

«Что касается игры на пятаке и нашей способности получать вторые шансы — это то, в чём нам нужно действовать лучше в атаке, чтобы получать за это вознаграждение, выигрывать единоборства один в один, бороться, лезть на добивание, искать подправление или отскок. Это аспект, который всей команде необходимо улучшать. И в обороне мы также обязаны выигрывать дуэли один в один командно, но сегодня нам этого не удалось», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка.

Овечкин не забивает уже семь матчей! Схватил «-3», а «Вашингтон» проиграл «Детройту»
Видео
Овечкин не забивает уже семь матчей! Схватил «-3», а «Вашингтон» проиграл «Детройту»
