Фридман рассказал, какие изменения НХЛ планирует внести в процедуру драфта

Авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман назвал изменения, которые в ближайшее время могут произойти в процедуре драфта НХЛ.

Согласно словам Фридмана, сказанным в эфире Sportsnet.ca, планируется упразднить комнату для интервью после выбора игрока, поскольку это занимало много времени. К этому могут прибегнуть ради того, чтобы сократить время первого раунда, чтобы первые два раунда проходили в первую ночь, а раунды с третьего по седьмой — во вторую.

Также инсайдер добавил, что в проведении церемонии драфта в 2026 году заинтересован Монреаль, однако сам Фридман усомнился в том, что это случится.

Напомним, в 2025 году драфт НХЛ прошёл в Лос-Анджелесе. Впервые в истории церемония проходила децентрализованно, делегации клубов работали из своих офисов.