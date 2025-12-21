Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фридман рассказал, какие изменения НХЛ планирует внести в процедуру драфта

Фридман рассказал, какие изменения НХЛ планирует внести в процедуру драфта
Комментарии

Авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман назвал изменения, которые в ближайшее время могут произойти в процедуре драфта НХЛ.

Согласно словам Фридмана, сказанным в эфире Sportsnet.ca, планируется упразднить комнату для интервью после выбора игрока, поскольку это занимало много времени. К этому могут прибегнуть ради того, чтобы сократить время первого раунда, чтобы первые два раунда проходили в первую ночь, а раунды с третьего по седьмой — во вторую.

Также инсайдер добавил, что в проведении церемонии драфта в 2026 году заинтересован Монреаль, однако сам Фридман усомнился в том, что это случится.

Напомним, в 2025 году драфт НХЛ прошёл в Лос-Анджелесе. Впервые в истории церемония проходила децентрализованно, делегации клубов работали из своих офисов.

Материалы по теме
Фридман: «Вашингтон» дал понять, что хочет взять лучшего атакующего игрока, какого смогут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android