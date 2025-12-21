Скидки
Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Каролина Харрикейнз, результат матча 21 декабря 2025, счет 6:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» отыгралась с 0:3 и обыграла «Каролину» в НХЛ, у Кучерова передача
Комментарии

В ночь с 20 на 21 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арене» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Стаал) – 02:42     0:2 Блейк (Элерс, Гостисбер) – 04:00 (pp)     0:3 Надо (Стэнковен) – 12:27 (pp)     1:3 Гонсалвес (Джеймс, Крозье) – 20:30     2:3 Пойнт (Д'Астус, Кучеров) – 21:20     3:3 Финли (Джеймс, Гурд) – 36:36     3:4 Свечников (Янковски, Котканиеми) – 42:47     4:4 Макдона (Хольмберг, Д'Астус) – 43:13     5:4 Гюнцель (Мозер, Пол) – 46:38     6:4 Гюнцель (Макдона) – 59:33    

У хозяев заброшенными шайбами отметились Гейдж Гонсалвес, Брейден Пойнт, Джек Финли, Райан Макдона и Джейк Гюнцель (2). Российский форвард Никита Кучеров оформил ассист.

У гостей голы на счету Эрика Робинсона, Джексона Блейка и Брэдли Надо. Форвард Андрей Свечников (Россия) отметился заброшенной шайбой.

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа») и Пётр Кочетков («Каролина») отразили 18 и 23 броска соответственно.

Защитники «Харрикейнз» Александр Никишин (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится дома с «Сент-Луис Блюз» 23 декабря. «Каролина Харрикейнз» сыграет дома с «Флорида Пантерз» 24 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
