«Тампа» отыгралась с 0:3 и обыграла «Каролину» в НХЛ, у Кучерова передача

В ночь с 20 на 21 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арене» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Гейдж Гонсалвес, Брейден Пойнт, Джек Финли, Райан Макдона и Джейк Гюнцель (2). Российский форвард Никита Кучеров оформил ассист.

У гостей голы на счету Эрика Робинсона, Джексона Блейка и Брэдли Надо. Форвард Андрей Свечников (Россия) отметился заброшенной шайбой.

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа») и Пётр Кочетков («Каролина») отразили 18 и 23 броска соответственно.

Защитники «Харрикейнз» Александр Никишин (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится дома с «Сент-Луис Блюз» 23 декабря. «Каролина Харрикейнз» сыграет дома с «Флорида Пантерз» 24 декабря.