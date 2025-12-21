«Питтсбург» без Малкина проиграл восьмой матч подряд в НХЛ, уступив в гостях «Монреалю»
В Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Монреаль Канадиенс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 16:41 (pp) 2:0 Бек (Галлахер, Хатсон) – 18:48 3:0 Андерсон (Капанен) – 32:14 (sh) 4:0 Андерсон – 57:02
Дублем в составе победителей отметился Джош Андерсон. Ещё по голу записали на свой счёт Юрай Слафковски и Оуэн Бек.
«Канадиенс» одержали вторую победу подряд, набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Питтсбург» проиграл восьмую игру кряду, остался с 37 очками и идёт седьмым в Столичном дивизионе. Примечательно, что данная серия неудач «Пингвинз» началась сразу после того, как из состава выбыл из-за травмы звёздный российский нападающий Евгений Малкин.
