«Питтсбург» без Малкина проиграл восьмой матч подряд в НХЛ, уступив в гостях «Монреалю»

В Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Монреаль Канадиенс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:0.

Дублем в составе победителей отметился Джош Андерсон. Ещё по голу записали на свой счёт Юрай Слафковски и Оуэн Бек.

«Канадиенс» одержали вторую победу подряд, набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Питтсбург» проиграл восьмую игру кряду, остался с 37 очками и идёт седьмым в Столичном дивизионе. Примечательно, что данная серия неудач «Пингвинз» началась сразу после того, как из состава выбыл из-за травмы звёздный российский нападающий Евгений Малкин.