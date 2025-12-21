«Бостон» проиграл «Ванкуверу» по буллитам, у Задорова и Хуснутдинова по ассисту

В ночь с 20 на 21 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:5.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Павел Заха, Таннер Жанно и Эндрю Пик. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов записали на свой счёт по ассисту.

У гостей голами отметились Макс Сассон, Линус Карлссон (2) и Лиам Эгрен.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Оттава Сенаторз» 22 декабря. «Ванкувер Кэнакс» сыграет на выезде с «Филадельфия Флайерз» 23 декабря.