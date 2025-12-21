Скидки
Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 21 декабря 2025, счет 4:5 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» проиграл «Ванкуверу» по буллитам, у Задорова и Хуснутдинова по ассисту
Комментарии

В ночь с 20 на 21 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гики (Макэвой, Линдхольм) – 08:23 (pp)     1:1 Сассон (Эгрен, Карлссон) – 19:45     1:2 Карлссон (Кейн, Гронек) – 24:22 (pp)     2:2 Заха (Задоров, Миттельштадт) – 29:41     3:2 Жанно (Кастелич, Минтен) – 32:05     3:3 Карлссон (Росси) – 43:53     3:4 Эгрен (Петтерссон, Дебраск) – 47:34     4:4 Пик (Хуснутдинов, Гики) – 56:16     4:5 Эгрен – 65:00    

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Павел Заха, Таннер Жанно и Эндрю Пик. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов записали на свой счёт по ассисту.

У гостей голами отметились Макс Сассон, Линус Карлссон (2) и Лиам Эгрен.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Оттава Сенаторз» 22 декабря. «Ванкувер Кэнакс» сыграет на выезде с «Филадельфия Флайерз» 23 декабря.

