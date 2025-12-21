Скидки
«Я должен проставиться». Шестёркин раскритиковал свою игру в матче с «Филадельфией»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин резко раскритиковал свою игру во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), который прошёл вечером 20 декабря. Россиянин пропустил четыре шайбы после 11 бросков.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24     1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp)     1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05     1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp)     2:3 Панарин – 32:23     2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh)     3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13     4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp)     5:4 Панарин – 65:00    

«Мы вышли на второй период без вратаря. Это были лёгкие шайбы. Я был расстроен, но я старался вернуться в игру и подарить нам шанс на победу. Мы сегодня очень хорошо играли в атаке. Я должен проставиться перед каждым», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Шестёркин провёл 29 матчей, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,54 и одном шат-ауте. Он выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020.

Шестёркина довели! Игорь расколотил клюшку и с психами покинул лёд
Видео
Шестёркина довели! Игорь расколотил клюшку и с психами покинул лёд
