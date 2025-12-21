«Я должен проставиться». Шестёркин раскритиковал свою игру в матче с «Филадельфией»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин резко раскритиковал свою игру во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), который прошёл вечером 20 декабря. Россиянин пропустил четыре шайбы после 11 бросков.

«Мы вышли на второй период без вратаря. Это были лёгкие шайбы. Я был расстроен, но я старался вернуться в игру и подарить нам шанс на победу. Мы сегодня очень хорошо играли в атаке. Я должен проставиться перед каждым», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Шестёркин провёл 29 матчей, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,54 и одном шат-ауте. Он выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020.