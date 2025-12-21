Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и реализованным буллитом в послематчевой серии в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), которая прошла вечером 20 декабря. Благодаря этому выступлению НХЛ признала россиянина первой звездой встречи.

Звание второй звезды досталось партнёру Панарина по звену Мике Зибанеджаду, на счету которого гол и передача.

Третьей звездой был признан защитник «Флайерз» Трэвис Санхайм, отметившийся голом и ассистом.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 34-летнего Панарина 36 (13+23) очков после 36 матчей. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 40 очками после 37 встреч.