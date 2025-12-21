Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Филадельфией»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и реализованным буллитом в послематчевой серии в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б), которая прошла вечером 20 декабря. Благодаря этому выступлению НХЛ признала россиянина первой звездой встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24 1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp) 1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05 1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp) 2:3 Панарин – 32:23 2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh) 3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13 4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp) 5:4 Панарин – 65:00
Звание второй звезды досталось партнёру Панарина по звену Мике Зибанеджаду, на счету которого гол и передача.
Третьей звездой был признан защитник «Флайерз» Трэвис Санхайм, отметившийся голом и ассистом.
Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 34-летнего Панарина 36 (13+23) очков после 36 матчей. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 40 очками после 37 встреч.
