«Нам нужно время». Илья Михеев — о пятом подряд поражении «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев, оформивший дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:6), прокомментировал пятое подряд поражение своей команды.

«Конечно, это деморализует. Но мы должны учиться играть [в таких матчах]. Потому что лучшие команды играют все 60 минут. Мы строящаяся команда, и нам нужно время. Я скажу ещё раз — это требует времени. Но нам нужно больше уверенности, чтобы играть жёстко и отыгрываться», — приводит слова Михеева официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 31-летнего Михеева 10 (6+4) очков в 33 матчах. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 32 очками после 35 встреч.