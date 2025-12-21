Скидки
«Нам нужно время». Илья Михеев — о пятом подряд поражении «Чикаго»

Комментарии

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев, оформивший дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:6), прокомментировал пятое подряд поражение своей команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ткачук (Клевен, Штюцле) – 06:36     1:1 Михеев (Кайзер, Грин) – 21:53     2:1 Штюцле – 28:02 (sh)     2:2 Бураковски – 29:55 (pp)     3:2 Ткачук (Шабо) – 34:07     3:3 Михеев (Донато, Мур) – 38:32     4:3 Перрон (Жиру, Зеттерлунд) – 41:45 (pp)     5:3 Перрон (Штюцле, Люкселль) – 45:31     5:4 Лардис (Власик) – 47:17     6:4 Зеттерлунд (Грейг, Жиру) – 56:10    

«Конечно, это деморализует. Но мы должны учиться играть [в таких матчах]. Потому что лучшие команды играют все 60 минут. Мы строящаяся команда, и нам нужно время. Я скажу ещё раз — это требует времени. Но нам нужно больше уверенности, чтобы играть жёстко и отыгрываться», — приводит слова Михеева официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 31-летнего Михеева 10 (6+4) очков в 33 матчах. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 32 очками после 35 встреч.

