«Нам нужно время». Илья Михеев — о пятом подряд поражении «Чикаго»
Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев, оформивший дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:6), прокомментировал пятое подряд поражение своей команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ткачук (Клевен, Штюцле) – 06:36 1:1 Михеев (Кайзер, Грин) – 21:53 2:1 Штюцле – 28:02 (sh) 2:2 Бураковски – 29:55 (pp) 3:2 Ткачук (Шабо) – 34:07 3:3 Михеев (Донато, Мур) – 38:32 4:3 Перрон (Жиру, Зеттерлунд) – 41:45 (pp) 5:3 Перрон (Штюцле, Люкселль) – 45:31 5:4 Лардис (Власик) – 47:17 6:4 Зеттерлунд (Грейг, Жиру) – 56:10
«Конечно, это деморализует. Но мы должны учиться играть [в таких матчах]. Потому что лучшие команды играют все 60 минут. Мы строящаяся команда, и нам нужно время. Я скажу ещё раз — это требует времени. Но нам нужно больше уверенности, чтобы играть жёстко и отыгрываться», — приводит слова Михеева официальный сайт НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 31-летнего Михеева 10 (6+4) очков в 33 матчах. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 32 очками после 35 встреч.
