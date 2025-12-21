Скидки
Кучеров сравнялся с Яри Курри и Петером Штястны по необычному показателю в истории НХЛ

Кучеров сравнялся с Яри Курри и Петером Штястны по необычному показателю в истории НХЛ
Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:4), который прошёл этой ночью. Это очко стало для Кучерова 110-м в регулярных чемпионатах в рамках текущего календарного года, который стал уже четвёртым для россиянина с аналогичным достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Стаал) – 02:42     0:2 Блейк (Элерс, Гостисбер) – 04:00 (pp)     0:3 Надо (Стэнковен) – 12:27 (pp)     1:3 Гонсалвес (Джеймс, Крозье) – 20:30     2:3 Пойнт (Д'Астус, Кучеров) – 21:20     3:3 Финли (Джеймс, Гурд) – 36:36     3:4 Свечников (Янковски, Котканиеми) – 42:47     4:4 Макдона (Хольмберг, Д'Астус) – 43:13     5:4 Гюнцель (Мозер, Пол) – 46:38     6:4 Гюнцель (Макдона) – 59:33    

По этому показателю Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ среди игроков, рождённых за пределами Северной Америки, сравнявшись с Яри Курри и Петером Штястны. Первое место делят Леон Драйзайтль и Яромир Ягр, которые пять раз за календарный год набирали не менее 110 очков.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Кучерова 43 (13+30) очков после 31 матча.

Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно
