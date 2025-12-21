Кучеров сравнялся с Яри Курри и Петером Штястны по необычному показателю в истории НХЛ

Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:4), который прошёл этой ночью. Это очко стало для Кучерова 110-м в регулярных чемпионатах в рамках текущего календарного года, который стал уже четвёртым для россиянина с аналогичным достижением.

По этому показателю Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ среди игроков, рождённых за пределами Северной Америки, сравнявшись с Яри Курри и Петером Штястны. Первое место делят Леон Драйзайтль и Яромир Ягр, которые пять раз за календарный год набирали не менее 110 очков.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Кучерова 43 (13+30) очков после 31 матча.