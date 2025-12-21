Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Athletic: экс-генменеджер «Монреаля» Бержевен пополнит фронт-офис «Баффало»

Журналист The Athletic: экс-генменеджер «Монреаля» Бержевен пополнит фронт-офис «Баффало»
Комментарии

Журналист The Athletic Мэттью Фэйбёрн сообщил о том, что бывший генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен пополнит фронт-офис «Баффало Сэйбрз».

«Источник подтверждает, что Марк Бержевен присоединится к «Сэйбрз» в качестве заместителя генерального менеджера. Ранее он долгое время занимал должность генерального менеджера «Монреаль Канадиенс», а до недавнего времени работал старшим советником в «Лос-Анджелес Кингз», — написал Фэйбёрн в социальных сетях.

Напомним, Марк Бержевен покинул пост генерального менеджера «Монреаля», перейдя на должность старшего советника генменеджера «Лос-Анджелес Кингз» в ноябре 2021 года. Он занимал эту должность в «Канадиенс» с начала сезона-2012/2013. Под руководством Бержевена «Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли – 2021, в котором уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4 в серии).

Материалы по теме
НХЛ становится всё богаче! В Америке раскрыли топ самых дорогих хоккейных клубов
НХЛ становится всё богаче! В Америке раскрыли топ самых дорогих хоккейных клубов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android