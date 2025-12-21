«Даже не знаю, что сказать». Биссонетт — о результатах «Торонто» в нынешнем сезоне

Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий хоккейного подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт резко раскритиковал игру «Торонто Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:5). В последних пяти матчах «кленовые листья» одержали лишь одну победу.

«Лифс», парни. Я даже не знаю, что сказать. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но иногда его просто не остаётся после некоторых игр. Не хватает нескольких важных игроков, но такое сейчас у большинства команд. Я не думаю, что сейчас время паниковать, но, если мы увидим то же самое в новом году, нам может быть конец», — написал Биссонетт в социальных сетях.

На данный момент «Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 35 очками.