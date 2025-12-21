Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даже не знаю, что сказать». Биссонетт — о результатах «Торонто» в нынешнем сезоне

«Даже не знаю, что сказать». Биссонетт — о результатах «Торонто» в нынешнем сезоне
Комментарии

Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий хоккейного подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт резко раскритиковал игру «Торонто Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:5). В последних пяти матчах «кленовые листья» одержали лишь одну победу.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Руа (Макманн, Робертсон) – 01:32     1:1 Хаула (Йози, Стэмкос) – 24:56 (pp)     1:2 Таварес (Маччелли, Маккейб) – 31:57     2:2 Вильсбю (О'Райлли) – 39:26     3:2 Евангелиста (Шей) – 49:18     4:2 Стэмкос (Форсберг) – 58:25     4:3 Макманн (Робертсон, Коуэн) – 59:06     5:3 Смит (Шей, Маккэррон) – 59:51    

«Лифс», парни. Я даже не знаю, что сказать. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но иногда его просто не остаётся после некоторых игр. Не хватает нескольких важных игроков, но такое сейчас у большинства команд. Я не думаю, что сейчас время паниковать, но, если мы увидим то же самое в новом году, нам может быть конец», — написал Биссонетт в социальных сетях.

На данный момент «Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 35 очками.

Материалы по теме
«Спросите это у них». Тренер «Торонто» — об отсутствии настойчивости у игроков клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android