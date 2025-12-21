«Получили то, что заслужили». Бриндамор — об упущенном преимуществе в три шайбы с «Тампой»
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:6), в котором «ураганы» вели по ходу встречи 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Стаал) – 02:42 0:2 Блейк (Элерс, Гостисбер) – 04:00 (pp) 0:3 Надо (Стэнковен) – 12:27 (pp) 1:3 Гонсалвес (Джеймс, Крозье) – 20:30 2:3 Пойнт (Д'Астус, Кучеров) – 21:20 3:3 Финли (Джеймс, Гурд) – 36:36 3:4 Свечников (Янковски, Котканиеми) – 42:47 4:4 Макдона (Хольмберг, Д'Астус) – 43:13 5:4 Гюнцель (Мозер, Пол) – 46:38 6:4 Гюнцель (Макдона) – 59:33
«Мы не выглядели хорошо в этом матче, даже когда вели в счёте 3:0, нам просто повезло в паре моментов. А потом мы вышли на второй период и просто провалились. Это было ужасно. Мы получили то, что заслужили. Вы могли заметить, что ментально мы были не на высоте. Вы видели, какие потери мы допускали. Просто глупые ошибки, из-за которых невозможно выиграть хоккейный матч», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 47 очками после 35 матчей.
