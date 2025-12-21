«Получили то, что заслужили». Бриндамор — об упущенном преимуществе в три шайбы с «Тампой»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:6), в котором «ураганы» вели по ходу встречи 3:0.

«Мы не выглядели хорошо в этом матче, даже когда вели в счёте 3:0, нам просто повезло в паре моментов. А потом мы вышли на второй период и просто провалились. Это было ужасно. Мы получили то, что заслужили. Вы могли заметить, что ментально мы были не на высоте. Вы видели, какие потери мы допускали. Просто глупые ошибки, из-за которых невозможно выиграть хоккейный матч», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 47 очками после 35 матчей.